La solution qui devrait plaire aux supporters du Standard pour combler l'absence de Zinckernagel

La saison du Norvégien est en sursis après une blessure au mollet traînée depuis le match contre Charleroi. Sur son banc, Ronny Deila dispose d'une solution qui devrait plaire aux supporters.

Le Standard manque d'un véritable attaquant de pointe depuis la saison 2017-2018 et les 15 buts toutes compétitions confondues de Renaud Emond. Depuis lors, ce sont généralement des milieux de terrain et des ailiers qui marquent la majorité des buts liégeois, à l'image des 9 réalisations de Philip Zinckernagel cette saison. Prêté par l'Olympiakos, le Norvégien est d'ailleurs le meilleur buteur du Matricule 16 en championnat.

Touché au mollet depuis le choc wallon, le joueur de 28 ans a confié "recevoir des décharges à chaque touche de balle" après la défaite contre La Gantoise le week-end dernier. Grandement incertain pour la suite de la saison, Zinckernagel pourrait pousser son entraîneur et compatriote à prendre une décision qui devrait ravir les supporters liégeois.

Un ancrage qui compte énormément

Absent de manière étonnante contre les Buffalos, William Balikwisha devrait faire son retour dans l'effectif pour la réception de Westerlo. Derrière l'attaquant de pointe, le joueur de 23 ans pourrait être associé à Cihan Canak, pour le plus grand bonheur des supporters liégeois. Dans une équipe plus cosmopolite qu'auparavant et constituée en partie de joueurs fraîchement arrivés, les deux feux follets formés à l'académie permettent aux supporters de s'attacher à un ancrage local très important en bord de Meuse.

Au Standard depuis 2014, l'international congolais (1 sélection) a enfin reçu sa chance et l'a bien rendu à son entraîneur : six buts, quatre passes décisives et un impact grandissant dans le jeu. Arrivé à l'académie dès ses 7 ans, Cihan Canak (18 ans) dispute sa première saison professionnelle, a marqué son premier but et impressionne davantage de semaine en semaine.

Battants et décisifs, les deux jeunes joueurs demeurent deux véritables révélations en Pro League et composent une association qui a déjà fait des miracles. Contre l'Antwerp par exemple, lors de la victoire 3-0 des Rouches en phase classique. Zinckernagel absent, Canak et Baliksiwha ont enflammé Sclessin et ont tous deux apporté leur pierre à la construction de cette victoire, trompant chacun Jean Butez.

Ensemble pour la première fois ?

S'ils se sont tous deux déjà rendus décisifs à plusieurs reprises, William Balikwisha et Cihan Canak ne se sont pas encore directement assistés dans un but liégeois. Une première passe décisive de l'un vers l'autre marquerait peut-être le début d'une potentielle association ravageuse la saison prochaine et réchaufferait le cœur des supporters du Standard après ce début d'Europe Play-Offs compliqué.