Après une période difficile au RSC Anderlecht, Felice Mazzu est retourné au Sporting Charleroi, où il a réussi à se rétablir. Après avoir traversé des moments compliqués, Mazzu se sent à nouveau dans son élément et ne semble pas pressé de prendre les rênes d'un club de premier plan.

Son passage au KRC Genk et au RSC Anderlecht a été marqué par des difficultés, tandis qu'il a quitté l'Union SG dans des circonstances difficiles après une saison réussie. Cela a également laissé des traces. "Mes expériences à Genk, à l'Union SG et à Anderlecht m'ont profondément changé", a-t-il confié à La Dernière Heure.

"Cela n'a rien à voir avec mes joueurs, mais plutôt avec le regard extérieur. Peu importe l'équipe que j'ai sous ma responsabilité, j'adopterai toujours la même approche, car c'est ma façon d'être et je suis convaincu que la connexion interne, sans négliger la discipline, est la chose la plus importante", explique l'entraîneur.

Il semble que Charleroi soit l'endroit où Mazzu se sent le mieux, contrairement à son passage plus difficile à Genk et à Anderlecht. "Il y a beaucoup d'hypocrisie et d'opportunisme. Par le passé, cela m'a affecté. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je suis beaucoup plus serein face à tout ce qui peut être dit sur moi. Je ressens moins le besoin de me mettre en avant, ce n'est plus une priorité pour moi", conclut-il.

Felice Mazzu a pris un nouveau départ à Charleroi, où il peut exprimer sa philosophie et sa personnalité sans les pressions externes qui ont pu le perturber par le passé. Son retour au club lui a permis de retrouver son équilibre et sa tranquillité d'esprit, en se concentrant sur l'essentiel : le travail avec ses joueurs et la recherche de la réussite sportive.