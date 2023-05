Ca sent la fin pour Philippe Clément : retour en Belgique en vue ?

La saison de Philippe Clément à Monaco est un peu mitigée, et son avenir est flou. Pire : il semble se diriger vers la porte de sortie.

En effet, selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, les heures de Philippe Clément à l'AS Monaco seraient peut-être bien comptées. L'entraîneur belge ne se sentirait pas assez considéré par sa direction, qui aurait de son côté déjà en tête de s'en séparer au terme de la saison quoi qu'il en soit.

Une fin d'histoire qu'on sentait venir, même si Monaco décrochera un ticket européen au terme de la saison. Des éliminations décevantes en Europe et en Coupe de France, trop de hauts et de bas notamment dans le jeu : Clément n'a plus la cote sur le Rocher.

Toujours selon Tavolieri, Philippe Clément se serait même entretenu avec...le Club de Bruges en vue de la saison prochaine. Bruges se cherche un entraîneur pour succéder à Rik De Mil, et aurait donc sondé son ex-entraîneur à succès, champion de Belgique en 2020 et 2021 avec les Blauw & Zwart...affaire à suivre !