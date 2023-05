D'un automne en enfer à un printemps sous le soleil, les explications de l'année mouvementée de Romelu Lukaku

"Personne ne sait à quel point Romelu a eu du mal après la Coupe du Monde", tels étaient les mots de Thierry Henry ce mardi soir après la qualification de l'Inter en finale de Ligue des Champions. Retour sur la période difficile du meilleur buteur de l'histoire des Diables.

1er décembre 2022, la Belgique est éliminée de la Coupe du Monde. Romelu Lukaku est en colère : contre lui-même, ses agents, ses coéquipiers en équipe nationale, la presse belge... Pour bien comprendre Romelu, il faut connaître son caractère. Celui d'un vainqueur par excellence, qui ferait n'importe quoi pour aider son équipe et gagner des trophées.

Une confiance en soi si importante

Retour en juin 2021, Tubize. Romelu Lukaku vient de visionner le documentaire "The Last Dance". Grand adepte de la carrière de Michael Jordan, il a été demandé à Big Rom' s'il se reconnaissait dans le parcours de la star américaine et dans la mentalité du plus grand basketteur de tous les temps. "Tu as raison. Quand je l'ai regardé, je me suis dit : 'je ne suis pas seul' avait répondu Lukaku.

Romelu Lukaku est un attaquant qui veut faire ses preuves, encore et encore, et qui utilise la critique extérieure comme source de motivation. "Quand ils me disent que quelqu'un est meilleur que moi, je veux leur montrer qu'ils se trompent" avait déclaré l'avant-centre de l'Inter dans cette même interview de juin 2021. Cependant, le fait qu'il n'ait pas pu le montrer avant le Nouvel An à cause d'une blessure aurait fortement érodé cette confiance en lui.

Ses blessures ont signifié qu'avant le Qatar, Lukaku est arrivé au camp d'entraînement complètement hors forme. Sur place, tout a été fait pour le remettre à niveau, mais cela n'a pas suffi. Contre la Croatie, Romelu a gaspillé trois énormes occasions, la Belgique n'a pas passé sa poule. Quelqu'un doute-t-il encore qu'avec un Lukaku des dernières semaines, la Belgique se qualifiait a minima pour les 8es de finale ?

Il ressentira encore longtemps la douleur de l'élimination. Surtout après les nombreuses critiques reçues sur les réseaux sociaux durant les jours, voire les semaines qui ont suivi la grosse contre-performance des Diables. Lui, et d'autres compatriotes, n'ont pas ressenti le soutien populaire habituel. Et quand Romelu ne sourit pas, quelque chose ne va vraiment pas.

Jacobs, Clarke, Koeman et Conte ont tout compris

S'il y a quelque chose dont Lukaku a besoin aujourd'hui, c'est de soutien. Au Qatar, sa relation avec Roberto Martinez s'était aussi érodée. Demandez-lui simplement ce qu'Ariël Jacobs, Steve Clarke, Ronald Koeman et Antonio Conte ont en commun. Ils lui ont fait confiance et ont fait de Lukaku un joueur incontournable de l'effectif.

© photonews

C'est un fil conducteur de sa carrière : laissez Romelu tranquille quand les choses tournent mal, il reviendra plus fort et vous le rendra rapidement. Prêté par Chelsea, l'avant-centre devrait revenir à Londres cet été pour travailler sous les ordres de Mauricio Pochettino, un entraîneur qui correspond à cette mentalité. Cependant, le Diable Rouge se sent bien à l'Inter et, en prestant de cette manière, glanerait une place de titulaire en Italie la saison prochaine au profit d'Edin Dzeko.

Gagner la Ligue des Champions est quelque chose dont il rêve depuis longtemps. S'il doit faire la différence en sortant du banc comme ce mardi soir, qu'il en soit ainsi. Lukaku a travaillé dur pour retrouver son meilleur niveau et s'est aussi entouré de ses meilleurs confidents : sa famille. Son frère, Jordan, est à Milan avec lui pour le soutenir dans les moments difficiles. Big Rom' appelle fréquemment ses amis à Bruxelles et se sent bien à nouveau. Simone Inzaghi lui fait confiance, il n'a besoin de rien d'autre.

En route pour soulever la coupe aux grandes oreilles ? Il faudra d'abord empêcher les ouvertures lumineuses de De Bruyne ou passer sur le corps de Courtois, mais Lukaku est capable du meilleur. Disclaimer final : oui, dans les grands matchs aussi.