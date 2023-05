Vincent Janssen répond aux rumeurs de départ

Auteur d'une très bonne première saison en Belgique, Vincent Janssen est cité sur le départ. L'attaquant néerlandais a répondu à ces rumeurs dans les colonnes de la Gazet Van Antwerpen.

Ainsi, dans cette interview, Janssen (20 buts tcc cette saison) a semblé assurer qu'il ne quittera pas le Bosuil cet été.

"En football, on ne peut pas dire cela avec 100% de certitude. Mais non, je ne partirai vraiment pas après un an. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Beaucoup de footballeurs se disent : 'Je vais aller jouer là-bas, ou je vais jouer dans ce grand club'. Mais la vie m'a beaucoup appris à ce sujet."

Le Néerlandais veut donc se concentrer pleinement sur sa mission avec le Great Old et pense déjà la fin prochaine. "Je veux revenir ici plein d'énergie à la fin du mois de juin, car la Supercoupe de Belgique et les éliminatoires européennes approchent à grands pas. Même si le nombre de matches de qualification à disputer lors des prochains matches est encore entre nos mains."