Le vrai départ ?

Dante Vanzeir (25 ans) a effectué son retour avec les New York Red Bulls après l'incident d'il y a quelques semaines. Il est entré en jeu à la 67e minute lors du match à domicile contre Montréal.

Vanzeir s'était entraîné pendant plusieurs semaines et avait réintégré le groupe depuis le week-end dernier grâce à un vote unanime de l'équipe.

L'entraîneur Troy Lesesne a accordé à Vanzeir un peu moins d'une demi-heure de jeu. "Le chemin a été long et difficile pour Dante, le club et nos supporters, mais cela ne s'arrête pas avec sa réintégration dans l'équipe", a déclaré Troy Lesesne avant le match. "Dante a assumé ses responsabilités et accepté les conséquences de ses actes. Il a déjà participé à six ou sept séances pour faire face à l'Impact. Mais ce qui est le plus impressionnant dans son processus de rétablissement, c'est que Dante a pris l'initiative de renouer discrètement les liens avec ses coéquipiers. Par la suite, ils ont également réalisé que Dante tirait des enseignements de ses erreurs. Il a utilisé des mots haineux, c'est indéniable. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est une personne détestable. Il doit continuer à le prouver chaque jour."

Vanzeir a été écarté du jeu pendant six matchs en Major League Soccer (MLS). Il semble avoir pris du recul par rapport à cette affaire et se concentre désormais sur le football. Il souhaite rapidement faire ses preuves au sein de l'équipe et aider celle-ci à se sortir des bas-fonds du classement. Au sein de l'équipe, Vanzeir n'a jamais posé de problèmes insurmontables.