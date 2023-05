Joli coup en vue ? Le RSC Anderlecht tient peut-être la prochaine sensation du championnat

D'après Luca Bendoni, collaborateur du spécialiste mercato Gianluca Di Marzio, le Sporting d'Anderlecht aurait émis une offre auprès du BK Häcken pour l'attaquant ivoirien Bénie Traoré (20 ans). Les négociations auraient commencé entre les deux parties.

Le montant proposé par le RSCA serait de 2 millions d'euros, avec des bonus pouvant atteindre le million supplémentaire. Une somme réaliste au vu des moyens anderlechtois cet été. Traoré est estimé à 1 million d'euros sur Transfermarkt, mais ce montant est très bas au vu de son âge, de son contrat jusqu'en 2026 et de ses statistiques.

Excl: Understand that Anderlecht sent a formal offer to BK Häcken for Ivory Coast international striker, Bénie Traoré. 📃 #Anderlecht



Bid structure: €2m fixed fee + add-ons up to €1m. Häcken now negotiating. Traoré has scored 10 goals in 11 matches in Allsvenskan 2023. 🇨🇮💫 pic.twitter.com/og9zpTKdKu