Anderlecht et Damso collaborent à nouveau en faveur de la jeunesse bruxelloise !

Ce mercredi, à Anderlecht, une agora a été inaugurée en présence du rappeur Damso et de joueurs du RSC Anderlecht. Intitulée "Théâtre de talents", cette initiative est une nouvelle collaboration entre Damso et le club bruxellois.

La saison passée, le RSC Anderlecht et le rappeur Damso, multiple disque de platine et icône des scènes belge et bruxelloise, avaient collaboré pour proposer au public un maillot exclusif, 3e maillot du RSCA en 2022-2023. Un franc succès : le maillot Damso x RSCA était devenu le maillot le plus vendu de l'histoire du club, rien que ça !

Ce maillot n'était que le point de départ d'une collaboration prolongée entre l'artiste et le club. Ce mercredi, au Parc Rauter d'Anderlecht, Damso était présent à l'inauguration de l'agora "Théâtre des Talents". Dans le cadre de cette collaboration avec le sponsor TELENET, le terrain de football a été rénové intégralement, équipé d'un Wi-Fi libre et décoré d'une fresque représentant Damso, mais aussi trois jeunes de Neerpede : Marco Kana, Mario Stroeykens et Zeno Debast.

Ces deux derniers étaient également présents pour échanger avec les jeunes du quartier. Kenneth Bornauw, directeur commercial du RSCA, Fabrice Cumps, bourgmestre d'Anderlecht, ainsi que Julien Milquet, échevin des Sports de la commune, ont pris la parole.

Il y a 5 ans, ça ne s'était pas si bien passé pour moi... Damso, en référence à son hymne refusé pour les Diables

Mais la prise de parole la plus attendue, et la plus acclamée, était bien sûr celle de Damso. "Je n'ai pas l'habitude de parler en public comme ça", commence avec une timidité surprenante, mais non-feinte, celui qui a rempli à plusieurs reprises le Palais 12. "J'ai l'impression d'être de retour à l'école, quand je devais faire un oral".

Damso a ensuite brièvement évoqué, pour la première fois depuis les événements, la polémique liée à sa chanson "Humains", qui avait été déprogrammée après avoir été choisie comme hymne des Diables Rouges au Mondial 2018. "Il y a 5 ans, ça ne s'était pas si bien passé pour moi dans le football", sourit-il.

"C'est pour ça que je vous donne un conseil : amusez-vous, amusez-vous de ce qu'on peut dire de vous, croyez en vos rêves, croyez en vous. Tout est possible". Le rappeur a ensuite évoqué une notion qu'il estime cruciale : "Ce qui compte, c'est le plaisir. Gardez-ça. Avant de penser à gagner de l'argent, pensez à prendre du plaisir. Plein d'artistes, et de joueurs de foot, perdent ça de vue", prévient Damso.

Très disponible, Damso passera ensuite de longues minutes à prendre des photos et à discuter avec les jeunes (et moins jeunes) présents, leur passant même le micro après sa prise de parole pour qu'ils s'expriment devant les caméras présentes. Un beau moment !