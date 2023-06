La folle proposition faite à l'Antwerp et à Paul Gheysens

Malgré le titre, l'été ne sera pas de tout repos pour Paul Gheysens. Notamment en ce qui concerne le dossier de la tribune 2.

En homme d'affaire avisé qu'il est, Paul Gheysens déteste l'immobilisme. Surtout dans le stade de son propre club. C'est ainsi que voir la tribune 2 (classée) désespérément vide commence à l'exaspérer au plus haut point.

La personne qui la contrarie dans ce dossier ? Tania Mintjens, la propriétaire du terrain, et donc de la fameuse tribune. Paul Gheysens a longtemps essayé de lui acheter, menaçant de quitter le Bosuil pour construire un nouveau stade si la situation n'évolue pas. En vain.

Aujourd'hui, Tania Mintjens sort du bois. Dans la Gazet Van Antwerpen, elle confirme sa tenacité : " Je ne vendrai jamais. Jamais. Depuis le début de l'année 2021, on a presque exigé, et non demandé, que je vende. Je suis déjà têtue de nature, mais cela ne fait qu'empirer".

Toutefois, elle contre-attaque avec une proposition assez osée : prolonger le bail actuel (valable jusqu'en 2025) pour 99 ans, sans que le club ne doive payer de redevance pour l'utilisation du terrain comme c'est le cas actuellement.

En contre-partie, elle exige des garanties en ce qui concerne l'ancrage local du club. La proposition englobe un engagement du président Gheysens à ne pas gagner plus d'argent suite à la rénovation du stade rénové que ce qui est conforme au marché, dans le but que ces bénéfices reviennent directement au club et non à l'homme d'affaire.

Autre clause, un droit de primeur pour racheter l'Antwerp au cas en cas de mise en vente par Paul Gheysens, pour éviter que l'institution ne tombe entre des capitaux étrangers. Pas sûr que tout cela soit au goût du principal intéressé.