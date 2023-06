Verbruggen et Debast, sur un même terrain pour la dernière fois ?

Ce mercredi, Zeno Debast retrouvera son coéquipier Bart Verbruggen. Pour la dernière fois avant un bout de temps sur un même terrain ?

La semaine passée, le Sporting d'Anderlecht a révélé les résultats du Joueur de la saison 2022-2023, élu par les supporters. Et alors qu'il n'a "commencé" sa saison que fin décembre 2022, disputant 24 matchs toutes compétitions confondues avec les A, Bart Verbruggen avait (logiquement) devancé... Zeno Debast.

Deux pépites de Neerpede, deux grands talents devenus internationaux avec leur sélection, et deux joueurs pour lesquels le Sporting d'Anderlecht espère bien toucher le jackpot. Et tous deux doivent se "contenter" d'un rôle de titulaire et de leader à l'Euro U21, où ils seront très probablement sur un même terrain pour la dernière fois avant longtemps.

Car alors que Debast semble plutôt se diriger vers une saison de plus au RSC Anderlecht, Bart Verbruggen est tout proche d'un transfert. Sauf énorme surprise, il ne sera pas de la partie à la reprise après cet Euro U21.

C'est donc une occasion un peu spéciale pour les deux amis, qui évoqueront certainement le sujet discrètement au détour d'une conversation. "Nous nous chambrons un peu avec Zeno au sujet de ce match", rigolait Bart Verbruggen dans Het Laatste Nieuws.

"Je connais ses qualités et je peux en parler à mes équipiers. Espérons qu'il ne fasse pas le même dans l'autre sens (sourire). Zeno est un chouette gars mais le 21 juin, il ne sera pas mon ami", conclut le futur ex-portier du RSCA.