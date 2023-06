L'Antwerp en passe de s'offrir un grand talent offensif

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, George Ilenikhena (16 ans) est en passe de rejoindre l'Antwerp. Une information confirmée ensuite par L'Equipe et le Nieuwsblad.

Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs. L'attaquant franco-nigérian serait attendu demain (mercredi) pour visiter les installations du club.

George Ilenikhena a joué 16 rencontres cette saison en Ligue 2. Il a également marqué 6 buts en 10 matchs avec l'équipe réserve.

Voulu par Overmars, Ilenikhena aura la possibilité de jouer de plus en plus de minutes avec un groupe professionnel. L'Antwerp devrait débourser 6 millions d'euros pour s'attacher ses services.

🎯👀🇳🇬 George #Ilenikhena set to be a new #AntwerpFC player soon. Agreement has been found with #AmiensSC. Discovered by Joachim Vercaigne. Validated by Overmars.

⚪️🔴 #RAFC waiting for the player to visit the installments and meets the staff by tomorrow. #mercato #JPL pic.twitter.com/cTubeSRlFp