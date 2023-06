Passé par Anderlecht, international sans être en équipe A : qui est le nouveau Rouche Hakim Sahabo ?

Le Standard s'est offert ce qui semble être un prodige. Voici quelques faits sur le grand talent rwandais Hakim Sahabo.

Né à Bruxelles et passé par Anderlecht

Hakim Sahabo (18 ans) est le fils d'un père burundais et d'une mère rwandaise, né à Bruxelles le 16 juin 2005. Enfant de l'immigration bruxelloise, il va faire ses classes via Willebroek-Meerhoef et même via le Beerschot mais passera aussi brièvement par le RSC Anderlecht.

Sahabo ne se fixera cependant dans aucun club avant le LOSC, où il se développera jusqu'à l'équipe réserve ; entre Bruxelles et le Nord, il passera ainsi encore par Genk et le KV Malines.

International précoce

Hakim Sahabo avait le choix, très jeune, entre plusieurs sélections : le Burundi et le Rwanda, naturellement, mais aussi les équipes de jeunes de la Belgique, où il a passé la majeure partie de sa vie avant de signer à Lille en 2021.

Some teenagers who have featured in AFCON 2023 qualifying so far:



🇩🇿 Badredine Bouanani

🇬🇭 Ernest Nuamah

🇨🇫 Tony Biakolo

🇨🇬 Déo Gracias Bassinga

🇨🇮 Karim Konaté

🇬🇦 Jacques Ekomié

🇬🇼 Mamadi Camará

🇷🇼 Hakim Sahabo

🇸🇱 Ibrahim Sesay

🇹🇬 Karim Dermane

🇺🇬 Isma Mugulusi@UMFtblScout pic.twitter.com/UZ3fv44ECC — Passport Soccer (@passport_soccer) June 22, 2023

Mais le Rwanda aura été le plus prompt et le plus convaincant : à 17 ans à peine, Sahabo devient... international A, alors qu'il n'a pas encore disputé une seule minute en pro. Sahabo accepte la convocation et compte déjà 3 caps.

Rentré de sélection... pour aller à l'école

Lors de sa seconde cap avec le Rwanda, Sahabo prendra deux cartons jaunes et sera exclu dès la 61e minute. Une erreur de jeunesse... qui lui permet de retrouver les bancs d'école plus vite que prévu.

En effet, le nouveau Standardman décide alors (en accord avec sa fédération) de quitter la sélection... pour aller à l'école. "J'avais école le lundi, donc nous avons décidé que c'était la meilleure chose à faire pour moi", déclarait Hakim Sahabo à l'époque.

Un milieu offensif très technique

Hakim Sahabo a le genre de profil qu'on repère très rapidement : milieu offensif, il est très vif, très technique et très spectaculaire. Avec les U19 du LOSC, il s'est notamment signalé face au PSG. Longiligne, il sait effacer son homme, se retourne très facilement balle au pied et paraît très calme. Restera-t-il longtemps avec le SL 16 ? Affaire à suivre...