Un ancien Anderlechtois est revanchard : "Montrer de quoi je suis capable"

Vendredi après-midi, Mika Godts a signé un nouveau contrat avec l'Ajax et il souhaite désormais jouer plus longtemps dans l'équipe première du club d'Amsterdam. Le joueur belge, transféré du KRC Genk en janvier, se sent vraiment bien à Amsterdam.

"Je suis très heureux d'avoir signé ce nouveau contrat. Je suis vraiment ravi", a déclaré Godts sur le site internet de l'Ajax. "Cela montre que j'ai travaillé dur l'année dernière." Godts a évoqué le moment fort de sa dernière année. "Le penalty contre le PSV a été certainement le point culminant. J'ai été fauché cinq minutes avant le coup de sifflet et j'ai marqué le penalty. Après avoir marqué, j'ai gardé mon calme", a déclaré l'attaquant. "Je suis une personne calme, et ce penalty reflète ma personnalité en dehors du terrain." Au cours des semaines à venir, Godts souhaite démontrer à l'entraîneur de l'Ajax, Maurice Steijn, ce qu'il peut apporter. "Je veux me montrer au nouvel entraîneur. J'espère prouver ma valeur au cours des six prochaines semaines et jouer le plus possible. Je veux montrer que je suis capable de jouer un bon football. Mon objectif reste de gagner du temps de jeu dans l'équipe première de l'Ajax." Avant son arrivée à l'Ajax, Godts a joué pour les équipes de jeunes du RSC Anderlecht et de Jong Genk. Depuis son transfert de Genk à l'Ajax, l'attaquant a déjà fait ses preuves au plus haut niveau du football néerlandais.