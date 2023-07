"Je ne suis pas à Courtrai pour lutter pour le maintien"

Edward Still poursuivra sa carrière au KV Courtrai. L'ancien coach de Charleroi et Eupen arrive au sein d'un club à la situation particulière.

Pour son premier entraînement au KV Courtrai, Edward Still s'est adressé à la presse. L'homme âgé de 32 ans a été questionné sur ses ambitions au sein d'un club habitué à se situer dans le bas du classement ces dernières années.

"Le KV Courtrai est un beau club avec une histoire riche et une belle tradition", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Il y a une atmosphère particulière ici au Stade des Eperons d'Or, peut-être l'une des meilleures du pays. Tous ceux qui me connaissent savent que je travaille avec un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents. Nous allons essayer ici aussi. Bien sûr, nous devons encore effectuer un certain nombre de virements."

Au KV, Still compte passer un palier, après une fin de mandat compliquée à Charleroi et un maintien arraché sur le fil avec Eupen. "Avec la direction, nous comptons sur huit à dix nouveaux noms. Nous ne signerons pas de joueurs parce que nous nous sentons obligés. Nous traiterons cette tâche avec soin. De plus, je ne suis pas venu ici pour lutter contre la relégation. Cela aurait probablement été à nouveau le cas à Eupen."

Le club est dans une situation incertaine, les Kaminski n'ayant pas encore payé la somme demandée pour reprendre le club. "La situation actuelle du club ne me décourage pas. Je sais que nous sommes dans une situation difficile aujourd'hui, mais tout ira bien. (La direction) m'a tout expliqué en détail et a répondu à toutes mes questions, ils ont été honnêtes avec moi", a assuré Still.