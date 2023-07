Cette fois, le rêve de Guy Luzon s'achève à l'Euro U21

L'Israël de Guy Luzon a été dominé par l'Angleterre lors des demi-finales de l'Euro U21. Le rêve s'arrête pour l'ancien entraîneur du Standard.

En quarts de finale, Israël avait tenu bon face à la Géorgie devant 44.000 personnes, se qualifiant aux tirs au but. Mais il n'y aura plus d'exploit en demi-finale pour les U21 de Guy Luzon. Face à l'Angleterre, l'une des équipes les plus impressionnantes du tournoi, il n'y a pas eu match.

Les Espoirs anglais ont manqué un penalty à la 17e via Morgan Gibbs-White, mais le milieu de Nottingham Forest s'est rattrapé en faisant 0-1 avant la pause (42e). Palmer faisait 0-2 après l'heure de jeu (63e), avant d'être à l'assist pour Archer sur le 0-3 en toute fin de match.

L'Angleterre affrontera le vainqueur du duel entre l'Ukraine et l'Espagne, qui a lieu un peu plus tard ce soir. Israël se consolera avec un billet pour les Jeux Olympiques assuré avec cette place en demi-finale.