Carl Hoefkens commente le retour de Zinho Vanheusden et sa première prestation avec le Standard

L'officialisation s'est fait attendre, mais elle est arrivée. Zinho Vanheusden est à nouveau un joueur du Standard et a d'ailleurs disputé les 45 premières minutes de la rencontre amicale contre le RWDM, ce samedi.

Directement rassurant, l'ancien capitaine s'est montré à son aise, tant dans les duels aérien qu'à la relance. D'ores et déjà installé comme patron de cette défense, le joueur de 23 ans a reçu les louanges de son entraîneur, Carl Hoefkens, après la partie.

"Je suis très content de sa prestation alors qu'il n'a que deux ou trois entraînements dans les jambes. Sur le niveau physique, je suis heureux et c'était le plus important aujourd'hui. Son engagement était très bon, il a cette passion de faire son maximum, peu importe les circonstences. On va également travailler tactiquement avec lui pour être prêt, il est un renfort majeur pour nous."