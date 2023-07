Felice Mazzu pointe les manquements de Charleroi après la lourde défaite contre Eupen

Après trois victoires consécutives, Charleroi a été lourdement défait contre Eupen, ce samedi (4-0).

Après trois succès de rang, Charleroi a pris une petite claque ce samedi après-midi contre l'AS Eupen (4-0). 48 heures après le succès contre Ostende, les joueurs de Felice Mazzu ont fait preuve de largesses défensives bien trop importantes et ont payé les reconversions eupenoises.

"Cela ne doit servir d'excuse, mais on a joué un match difficile il y a deux jours, contre Ostende. On faisait les choses bien jusqu'au 1-0, avant de devenir plus brouillons par la suite. Cela doit nous servir de leçon et de matière de travail" analyse l'entraîneur des Carolos.

Malgré une bonne entame de partie, c'est dans les reconversions d'Eupen que Charleroi a trouvé son plus gros problème. "On savait qu'Eupen a les qualités pour exploiter nos largesses défensives. Nous ne sommes pas encore dans des matchs où l'on s'adapte à l'adversaire, ces rencontres sont plutôt là pour augmenter la charge de travail."

L'entraîneur de Charleroi, qui partira avec ses joueurs ce lundi aux Pays-Bas pour une semaine de stage, sait ce qu'il doit perfectionner. "On a eu des manquements techniques, de mouvements, de profondeur et de choix justes" a conclu Felice Mazzu au micro de nos confrères de Sudinfo.