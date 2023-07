"Ce serait comme recruter un joueur du Standard" : Brian Riemer s'exprime avec humour sur une piste d'Anderlecht

Avec le transfert de Bart Verbruggen à Brighton et le départ probable d'Hendrik Van Crombrugge, Anderlecht cherche à recruter un gardien. Mais les Mauves ne se précipitent pas pour autant.

A deux semaines de la reprise du championnat, Anderlecht se cherche toujours un gardien avec le départ de ses deux premiers portiers. Celui d'Hendrik Van Crombrugge n'est pas acté mais Brian Riemer ne cherche pas à cacher ce qui se trame : "Ce n’est pas un secret qu’Hendrik discute avec Genk, mais il est toujours un joueur d’Anderlecht. On sait qu’il pourrait partir et on est préparé à la situation. S’il reste, on sera content de garder un très bon gardien. S’il part, on le remplacera" déclare-t-il à La Dernière Heure.

Le futur remplaçant, c'est justement ce qui cristallise toutes les rumeurs. Le coach anderlechtois s'est également livré sur les cibles potentielles : "Mads Hermandsen de Brondby qui est cité dans la presse danoise ? Vous savez, moi je suis un fan du FC Copenhague, ce serait comme faire venir un joueur du Standard."

Avant d'enhcaîner : "Plus sérieusement, il n’est pas une option pour nous. On a aussi Colin Coosemans qui convient à notre façon de jouer. Et le jeune Timon Vanhoutte fait une bonne préparation". Les prochains jours de mercato devraient apporter plus de clarté dans les cages du Sporting.