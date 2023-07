Suivi par des clubs belges, Brecht Dejagere a choisi son nouveau défi après Toulouse !

Brecht Dejaegere (32 ans), libre depuis son départ de Toulouse, a rejoint le Charlotte FC, en Major League Soccer. Le club de MLS l'a annoncé ce jeudi. Il y signe un contrat de deux ans, après trois ans passés en France avec le TFC, dont il portait le brassard et avec lequel il a soulevé la Coupe de France la saison passée.

Dejaegere a été cité dans plusieurs clubs belges (Anderlecht, le Standard) mais aussi en Ligue 1, au Havre (promu), et en Ligue 2, à Bordeaux. Il ne se voyait cependant pas signer dans un autre club français que Toulouse.

Le Charlotte FC est 12e de la Conférence Est. Brecht Dejaegere rejoindra la MLS dès que son visa de travail sera en ordre.

