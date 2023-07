"J'espère qu'ils seront en mesure d'investir davantage" : Fergal Harkin en demande plus à 777

Fergal Harkin continue de vouloir recruter au Standard. Pour cela, il faut que les propriétaires du club le suivent financièrement.

Avec cinq transferts entrants, le Standard a voulu se renforcer dès le début du mercato. Mais quatre de ces renforts étaient gratuits, preuve que le club ne dispose pas d'un budget transfert illimité : "C’est difficile à gérer. Mais nous avons toujours su qu’il s’agissait d’un plan triennal pour mettre le club sur la bonne voie sportive, mais aussi pour assurer sa sécurité financière. Nous nous sommes améliorés par rapport à l’année dernière et nous disposons donc de plus de ressources cette année, mais je dois toujours faire attention à la manière dont nous dépensons notre argent" explique Fergal Harkin à La Dernière Heure.

Le directeur du football des Rouches ne baissera pas son niveau d'exigence pour autant : "Mon travail consiste toujours à en demander plus aux joueurs, au personnel et aux propriétaires, reconnaît-il. Mais je comprends aussi leur position et ils ont dit dans des interviews précédentes qu’ils ont investi beaucoup d’argent dans ce club. Malheureusement, c’était surtout pour éponger les dettes. Nous ne sommes donc pas exactement là où nous voudrions être à cause de ça. J’aimerais qu’ils soient en mesure d’investir davantage pour que nous puissions progresser plus rapidement" poursuit-il.

Des voeux partagés par tous les supporters rouches, pour confirmer la bonne saison réalisée sous Ronny Deila l'an dernier. Mais à l'image de la situation dans beaucoup de clubs belges, il faudra sans doute s'armer de patience.