Un ancien jeune d'Anderlecht va rejoindre l'Angleterre après une bonne saison

Après un prêt réussi en Turquie, Jason Lokilo devrait quitter le Sparta Rotterdam. Il pourrait rejoindre la Championship.

Formé au RSC Anderlecht, Jason Lokilo (24 ans) avait quitté Neerpede très jeune pour Crystal Palace. Il ne s'y était pas imposé et avait quitté le club en 2020 pour les Doncaster Rovers, avant d'opter pour... la Pologne un an plus tard.

Là-bas, celui que l'on présentait comme un grand talent à Anderlecht lançait enfin sa carrière, réussissant une très bonne saison et décrochant un transfert au Sparta Rotterdam l'été dernier. Il passera ensuite la seconde partie de saison à Istanbulspor en prêt après avoir peiné à s'imposer aux Pays-Bas.

Selon le média Hull Live, Lokilo pourrait désormais revenir en Angleterre. Après son prêt réussi en Turquie (16 matchs, 4 buts, 3 assists), un contrat de 2 ans l'attendrait à Hull City, en Championship. Espérons pour l'attaquant belge qu'il finisse par se trouver un port d'attache fixe...