De la Juventus à la Belgique, Félix Nzouango a appris aux côté des meilleurs : "Bonucci m'a tellement impressionné"

Passé durant trois saisons par le centre de formation de la Juventus, Félix Nzouango a opté pour le Beerschot afin de lancer sa carrière professionnelle. Au micro de Walfoot.be, le défenseur central s'est notamment exprimé sur les bienfaits de son passage en Italie.

Le Beerschot a officialisé la semaine dernière l'arrivée de Félix Nzouango, jeune arrière central français (20 ans) qui sort de trois saisons au sein du centre de formation de la Juventus. "J'ai commencé le football à l'âge de 4 ans, à Creil, non-loin de Paris" lance l'international espoir au micro de Walfoot.be. "J'y suis resté jusqu'à mes 15 ans, avant de rejoindre les U16 d'Amiens. Deux saisons plus tard, je rallie la Juventus pendant trois ans."

A la Juventus, Félix Nzouango côtoie de grands défenseurs tels que Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ou encore Matthijs De Ligt. Un apprentissage idéal. "Bonucci m'a beaucoup impressioné. Sa qualité de passe, en une touche de balle et sans vraiment regarder, témoigne d'une telle habitude dans ce domaine. Quand je suis arrivé à la Juventus, les deux Français Paul Pogba et Adrien Rabiot m'ont aussi beaucoup aidé. Ils étaient mes traducteurs lorsque l'entraîneur s'exprimait et ils m'ont permis d'être moins timide quand je m'entraînais avec les A."

Rejoindre l'Italie était la meilleure option pour moi"

Dans les rangs de la Vieille Dame, ce n'est pas seulement aux côtés de très grands noms qu'il a pu poursuivre sa progression. Félix Nzouango a appris un autre style de jeu, qui pourait lui valoir de fières chandelles à l'avenir. "En France, on apprend moins la tactique et le physique. A Turin, j'ai beaucoup travaillé sur ces aspects et j'ai énormément appris défensivement, que ça soit lors des entraînements ou des matchs. C'était la meilleure option pour moi."

"Je dirais que mes qualités principales sont la relance, les duels et le jeu de tête. Je peux évoluer sur le côté gauche comme sur le côté droit de la défense centrale. J'ai débuté le football plutôt sur le côté droit, mais mes années en Italie m'ont permis de pouvoir évoluer des deux côtés et de devenir ambidextre" poursuit celui qui a signé un contrat jusqu'en 2025 au Beerschot, avec une année supplémentaire en option.

Un football attrayant pour un début de carrière professionnelle

C'est donc en Belgique et en Challenger Pro League que le jeune défenseur a décidé de véritablement lancer sa carrière professionnelle. "Je voulais me rendre dans une équipe qui joue au football, qui veut absolument produire du jeu. J'ai regardé des matchs, j'ai discuté avec l'entraîneur et j'ai aimé la manière avec laquelle il souhaite jouer. J'ai aussi vu des supporters passionnés, qui aiment leur club et qui vont me donner la force nécessaire pour que je devienne titulaire et puisse leur rendre."

"J'ai envie de remporter des trophées, de rendre fiers le public et l'entraîneur. Tout le monde m'a aidé lors de mon intégration. On utilise l'anglais, ce qui est bien plus facile à apprendre que l'italien. Les premières séances se sont bien déroulées, avec une très haute intensité. Mon but premier sera d'être titulaire et de gagner" a conclu Félix Nzouango à notre micro.