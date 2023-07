Passé trois saisons à la Juventus, Félix Nzouango parle des deux talents belges qui l'ont marqué en Italie : "Il a tout pour percer au plus haut niveau"

Durant son passage à la Juventus, Félix Nzouango a évolué deux saisons aux côtés d'un certain Koni De Winter. Un autre talent belge a aussi marqué ses esprits : Joseph Nonge.

Félix Nzouango est un jeune défenseur central français (20 ans) qui vient de quitter le centre de formation de la Juventus après trois saisons pour rejoindre le Beerschot et lancer sa carrière professionnelle. Une première partie de notre interview avec l'international espoir est d'ailleurs à découvrir ici.

C'est en septembre 2020 que Félix Nzouango rejoint l'Italie et la Veille Dame, en provenance d'Amiens. Une trajectoire similaire à celle d'un certain Koni De Winter, arrivé deux ans plus tôt à Turin depuis Zulte-Waregem. "J'ai joué pendant deux saisons à ses côtés. Il a fait partie des premiers joueurs m'accueillir. Comme on jouait souvent ensemble, nous avons beaucoup échangé pour communiquer sur le terrain" relate le nouveau défenseur central de la formation de Challenger Pro League au micro de Wafoot.be.

Quand j'ai vu Koni partir pour Empoli, cela ne m'a pas vraiment donné envie"

Si De Winter est resté dans la botte et a été prêté à Empoli pour lancer sa carrière professionnelle, Nzouango n'était pas intéressé par ce type de projet. "Je suis venu en Italie dans le but de me former et pas pour espérer glaner une place de titulaire à la Juventus ou être prêté. Quand j'ai vu Koni partir pour Empoli, cela ne m'a pas vraiment donné envie. Chacun ses choix et chacun sa carrière, mais cette idée ne m'intéressait pas."

Dans la Cité des Quatre Rivières, Félix Nzouango a fait la connaissance d'un autre grand espoir du football belge, le milieu de terrain Joseph Nonge. "Il est arrivé deux ans après moi. Il a impressioné dès ses premiers matchs avec les U17 de la Juventus. C'est un très bon joueur, un talent. Il a toutes les qualités pour percer prochainement au plus haut niveau, il peut y arriver tant qu'il garde la tête sur les épaules" a conclu le défenseur central à notre mico.