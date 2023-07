L'Union, seul club bruxellois dans l'équipe de la semaine, Genk grand vainqueur du week-end ?

La saison a repris, et voici donc la première Equipe de la semaine ! Avec plusieurs surprises, mais aussi la confirmation pour des équipes fort attendues.

Gardien de but

Force est de le constater : peu de gardiens de but ont été à la fête ce week-end. Moris n'a pas eu de travail, Vandevoordt à peine plus ; Cojocaru, côté OHL, a été par moments sollicité. Mais c'est Jean Butez qui a eu le plus à faire, et il l'a - comme d'habitude - très bien fait pour garder les filets de l'Antwerp inviolés.

Défenseurs

Même si La Gantoise a pris deux buts, on a pu constater que Tsuyoshi Watanabe était une bien belle pioche de la part des Buffalos qui se cherchaient un patron derrière. L'Union Saint-Gilloise a également été très solide, et c'est grâce à son duo Burgess-Machida surtout ; nous optons pour un second japonais en la personne de Koki Machida.

Le back gauche n'est pas toujours le poste le plus évident à mettre au sein d'une équipe de la semaine, mais cette semaine, aucun doute : Yentl Van Genechten a peut-être inscrit son quota de buts pour la saison, et ils ont été importants pour Eupen. Moins surprenant, Daniel Muñoz reprend une place qu'il a déjà occupée bien souvent dans notre Team of the week.

Milieux de terrain

Il y avait du choix pour le triangle de l'entrejeu. Un joueur nous a tapé dans l'oeil : Matias Galarza, vrai régal balle au pied avec le Racing Genk. Si le KV Courtrai a perdu à Gand, nous nous devions aussi de souligner la prestation d'Abdelkahar Kadri pour les Kerels : il faudra s'accrocher pour le garder au Stade des Eperons d'Or jusqu'en septembre.

Enfin, côté confirmations, revoilà Arthur Vermeeren : le petit magicien du Bosuil, s'il n'a pas ponctué sa prestation d'un but (la barre tremble encore), a rappelé qu'il serait l'une des attractions de la saison qui reprend.

Attaquants

Encore un Genkois ? Hé oui : avec deux passes décisives, Joseph Paintsil a été fidèle à lui-même sur la pelouse du RWDM. De l'autre côté, nous optons pour un Loïc Lapoussin libéré et intenable sur tout son flanc gauche face au RSC Anderlecht, et auteur d'un bel assist.

Difficile de faire un choix parmi les autres joueurs offensifs : Lucas Stassin mérite une mention mais a peu joué, Hugo Cuypers a déjà retrouvé le chemin des filets, tout comme Gift Orban. Mais pour la façon dont il a pesé sur la défense carolo, forçant un penalty (discutable), c'est Nicholas Opoku qui a les honneurs d'être le premier 9 de notre équipe-type.