Le Standard n'est pas seul : les autres clubs de la galaxie 777 Partners sont aussi dans la galère

Le Standard vit un bien mauvais début de championnat : deux matchs, deux défaites et aucun but marqué. Que cela les rassure ou non, les Rouches ne sont pas seuls. Le Hertha Berlin et Vasco De Gama sont dans la même galère... voire pire.

Défait très logiquement par l'Union, le Standard a bien mal commencé sa saison. Deux matchs, autant de défaites et pas le moindre but marqué. La situation ne rassure personne et les regards se tournent déjà vers 777 Partners, qui aimerait un club qui s'auto-finance au grand dam des supporters liégeois. Dans la galaxie 777 Partners, le matricule 16 est loin d'être le seul club en difficulté en ce début de saison. Lanterne rouge de Bundesliga la saison dernière, le Hertha Berlin a tout aussi mal commencé son exercice 2023-2024. Le même bilan que le Standard : deux matchs, deux défaites, aucun but marqué et un revers subi ce vendredi soir contre le Wehen Wiesbaden, fraîchement promu de la troisième division. Depuis son acquisition par 777 Partners au mois de décembre dernier, le Hertha Berlin a disputé 21 matchs officiels... pour quatre victoires. En près de neuf mois, 800.000€ seulement ont été investis dans le mercato. Au Brésil, la situation de Vasco De Gama est encore plus médiocre. Après 16 journées, le club historique est largement lanterne rouge de son championnat, avec neuf petites unités. Le bilan depuis le début de la saison est famélique : deux victoires, trois partages et onze défaites. Une situation qui ne devrait pas rassurer les supporters du Standard.