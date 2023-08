L'Union aura largement mérité sa victoire au Standard : les notes des Saint-Gillois

Un peu comme face au RSC Anderlecht le week-end dernier, l'Union Saint-Gilloise aura largement dominé le Standard ce vendredi soir (0-1). Les Saint-Gillois ont réalisé un match quasi parfait. Il ne manquait que le second but.

Moris (6) : Le gardien de l'Union aura vécu des soirées plus compliquées. Ses arrêts les plus compliqués ? Une frappe sur lui de Kawabe en première mi-temps, une tête centrée de Mundle en seconde. Pour le reste, ce fut assez calme pour lui. Il a, une nouvelle fois, montré sa qualité de relance.

Burgess (5,5) : Le défenseur anglais aura gagné la quasi-totalité de ses duels face à Ohio. Il fut ensuite un peu plus en difficulté après l'entrée de Dragus. En toute fin de match, il aura un superbe tacle salvateur face au Roumain. Il s'est également montré dans les phases offensives. Il manque le ballon du 0-2 sur une reprise de la tête.

Machida (6,5) : On l'a déjà dit : le transfert définitif du Japonais est une très bonne chose pour l'Union. Impeccable défensivement, il a presque évolué dans une position de latéral, se portant vers l'avant et forçant Bodart à une belle parade à la 18e minute.

Mac Allister (6) : L'Argentin n'est là que depuis quelques semaines. Pourtant, c'est comme s'il avait toujours fait partie de l'équipe. Solide.

Vanhoutte (5) : Volontaire et généreux dans ses efforts, il semble déjà être très utile au milieu de terrain de l'Union. Parfois brouillon, notamment dans ses interventions. Il est impliqué dans le seul but de la rencontre.

Nieuwkoop (4,5) : Comme toujours, le Néerlandais s'est donné sans calculer. Sans vraiment de travail sur son côté gauche face à un Donnum effacé, il a alors tenté de faire la différence devant. En étant assez imprécis et brouillon, néanmoins.

Lynen (6) : Blessin a demandé aux joueurs présents depuis plusieurs années au club de prendre leurs responsabilités cette saison. C'est exactement ce qu'est en train de faire Lynen. Précieux.

Puertas (7,5) : La saison vient à peine de reprendre. Pourtant, Puertas est déjà un tout autre joueur. Auteur de l'assist pour Eckert, l'Hispano-suisse était partout ce soir. Il est, sans conteste, notre homme du match. Remplacé par Terho à la 90e.

Rasmussen (6) : Lui aussi, s'il confirme ses belles dispositions, sera un atout pour l'Union cette saison. Il fait déjà office de plaque tournante du milieu de terrain. Il s'est beaucoup proposé, offrant constamment des solutions. Intéressant dans ses appels. Remplacé dès la 46e par Lazare (5,5), qui a fait du bien de par certaines de ses nombreuses courses.

Lapoussin (5,5) : Positionné dans un rôle plus offensif, le numéro 10 de l'Union se sera pourtant montré plus discret que d'habitude. Il aura néanmoins mis le feu à plusieurs reprises dans la défense du Standard, notamment en début de seconde période. Ses centres et ses dribbles restent un danger constant pour l'adversaire.

Eckert Ayensa (6,5) : Deuxième but en deux matchs pour l'Alllemand, qui fait preuve d'une efficacité exceptionnelle. Il aura pressé et aura réalisé des appels contamment durant la rencontre. De belles promesses pour la suite. Remplacé par Nilsson à la 79e.