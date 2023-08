La Grèce ou la Croatie pour l'Antwerp, la Suisse pour l'Union

Après l'élimination de Genk face à Servette, il reste un seul club belge engagé en Ligue des Champions : l'Antwerp. Les Anversois, champions de Belgique, sont qualifiés pour les barrages de la compétition.

Ils seront opposés au gagnant de la double confrontation entre le Dinamo Zagreb (CRO) et l'AEK Athènes (GRE). L'Antwerp accueillera la première des deux rencontres.

En outre, l'Union était elle aussi concernée par ce tirage. Les Saint-Gillois entreront bientôt en lice afin de disputer les barrages de l'Europa League.

L'Union sera opposée à l'équipe suisse de Lugano. Les rencontres se joueront les 24 et 31 aout prochains. La première manche se jouera au stade d'Anderlecht.

Genk, comme on le savait déjà, jouera face à l'Olympiakos lors du troisième tour. En barrage, en cas de qualification, ils joueront face FK Čukarički (SRB). Pas de duel face à l'Union, donc !

Europe, here we go again! We meet FC Lugano for the first time ever! We play the first leg at home in Anderlecht and the return game in Switzerland. 🇨🇭



More information on ticket prices and kick-off times will be announced soon.#UELDRAW pic.twitter.com/9qhsFaG63a