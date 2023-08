Ligue des Champions : match reporté pour des faits graves pour le futur adversaire de l'Antwerp

Avant le tour préliminaire de la Ligue des champions entre l'AEK Athènes et le Dinamo Zagreb, un supporter grec est décédé à la suite de violences entre supporters. L'incident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi.

À la suite de cet incident inadmissible, la rencontre entre les deux équipes a été reportée. L'UEFA va maintenant se saisir de l'affaire. Selon le service de presse croate Sportske, le Dinamo Zagreb ne devrait pas craindre une suspension. Par ailleurs, on a appris mardi que le match entre l'AEK et Zagreb aurait lieu la semaine prochaine. C'est ce qu'a indiqué l'UEFA mardi. Le match contre Zagreb aura lieu le mardi 15 août comme prévu. L'UEFA est en contact avec les deux clubs pour confirmer la date du match reprogrammé en Grèce, soit le vendredi 18 août ou le samedi 19 août. La décision précédemment communiquée de ne pas recevoir de supporters pour les deux matches est maintenue et toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre", peut-on lire sur le site de l'UEFA.

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.



Tonight's match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.



Full statement: ⬇️