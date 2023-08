Cueilli à froid après...22 secondes, Genk se fait à nouveau surprendre !

Après sa désillusion en match d'éliminatoires pour la Ligue des Champions face au Servette Genêve, Genk a été versé au 3e tour qualificatif pour l'Europa League. Ce jeudi, chez les Grecs de l'Olympiakos, les Limbourgeois ont de nouveau chuté.

Après son élimination surprise face à Servette, suivie de sa défaite face à Eupen, Genk traverse-t-il déjà un creux ? La question se posait avant ce match aller, en déplacement à l'Olympiakos.

La réponse, elle, tombait après seulement...22 secondes. Rodinei passait bien trop facilement sur son flanc droit et centrait. Mc Kenzie était sur la trajectoire, mais l'Américain loupait totalement son dégagement. Fortounis suivait et fusillait Vandevoordt. 1-0, et voilà déjà Genk dans de beaux draps !

22 seconden van aftrap tot 1-0... 😬 pic.twitter.com/si6FakE8km — Play Sports (@playsports) August 10, 2023

Les Limbourgeois n'avaient donc pas d'aure choix que tenter de recoller au score le plus vite possible. Mais les hommes de Vrancken ne parvenaient pas à emballer la rencontre. C'est même Masouras qui aura le 2-0 au bout du pied, mais se ratait devant Vandevoordt.

Passé près de la correctionnelle, Genk se ménageait enfin une occasion, avec Arokodare (45e+6). Genk devait absolument sortir la tête de l'eau en seconde période.

Mais c'est bien l'Olympiakos qui aura le contrôle sur le match. Masouras avait une seconde occasion de faire 2-0, stoppé par Kayembe (54e). Quelques minutes plus tard, Carvalho plaçait juste à côté du poteau.

Vrancken tentera alors un triple changement, faisant monter Sor, Ouattara et Arteaga. El Khannouss tentera sa chance, mais ce sera stoppé par le gardien grec, Paschalakis (69e). Piel était sur le point de faire 2-0, mais frappait le poteau (75e). Malgré la montée de Bonsu Baah à la place de Trésor - pour l'un de ses derniers matchs avec Genk ? -, le Racing ne parviendra jamais à faire le poids et passer proche de l'égalisation...jusqu'à ce qu'Arteaga se loupe à la réception d'un tir d'El Khannouss (90e+5). Le score restera donc inchangé, au bout de...12 minutes d'arrêts de jeu : 1-0 pour l'Olympiakos.

Il est peu de dire qu'une réaction est désormais attendue à Genk. La semaine prochaine pour le match retour, mais aussi dès ce dimanche, au Cercle de Bruges.