Arnaud Bodart lucide et honnête : "Il faut arrêter de subir à chaque match"

Le Standard n'est pas parvenu à conserver les trois points, mais a pris sa première unité sur la pelouse de Charleroi. Arnaud Bodart le sait : c'est insuffisant.

Arnaud Bodart n'a pas eu autant à s'employer que face à l'Union Saint-Gilloise, et ne s'est cette fois incliné que sur un penalty. "Malgré du mieux en seconde période, on laisse trop Charleroi venir et on finit par craquer sur ce penalty, c'est dommage", regrette le gardien liégeois au micro de Eleven Sports après la rencontre.

"C'est un résultat logique car nous n'avons pas créé assez pour revendiquer mieux. Ca reste décevant car quand tu mènes au score, même contre le cours du jeu, tu espère toujours prendre les trois points", continue Bodart.

Le Standard n'est pas vraiment lancer avec un petit point pris en trois rencontres. "Il va falloir redresser la barre car 1/9, ce n'est pas assez. On va devoir faire plus", reconnaît Arnaud Bodart. "La manière, peu importe, mais il faut prendre des points. Défensivement, c'était assez solide mais il faut chercher la solution pour ne pas subir à chaque match...".