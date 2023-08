Marco Ilaimaharitra prend du ferme, Ngoy connaît également sa sanction après Charleroi-Standard

Le parquet a communiqué les propositions de sanctions soumises à Marco Ilaimaharitra et Nathan Ngoy suite à leur expulsion dans le choc wallon. Sans surprise, c'est plus sévère pour le Carolo que pour le Rouche.

Nathan Ngoy avait été exclu en fin de rencontre pour avoir tiré le maillot d'Oday Dabbagh au point de penalty, ce qui avait été considéré comme une occasion franche alignée, donc une expulsion directe.

Mais la nature assez légère de la faute a apparemment poussé le parquet à être clément. Le défenseur du Standard s'est vu infliger un match de suspension avec sursis ; il sera donc disponible pour Carl Hoefkens samedi, contre le Cercle de Bruges.

Pour Marco Ilaimaharitra, dont le second carton jaune avait été transformé en rouge directe après consultation du VAR, c'est plus sévère. Le capitaine carolo prend 3 matchs fermes et 3000 euros d'amence après cette expulsion. On ignore encore si Charleroi fera appel.