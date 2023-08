Roberto Mancini va devenir le sélectionneur le mieux payé de la planète - devinez où ?

C'était la bombe de ces derniers jours : Roberto Mancini quittait son poste à la tête de la Squadra Azzurra. Il y aurait désormais une explication : l'Italien va s'engager... en Arabie Saoudite.

Roberto Mancini laisse la fédération italienne sens dessus-dessous. Le sélectionneur de la Squadra a quitté ses fonctions ce week-end, lui qui avait récemment été nommé superviseur des Espoirs et des U20 italiens afin de rénover de fond en comble le football transalpin.

Un départ qui s'expliquerait apparemment... par une offre que Mancini n'a pas pu refuser. En effet, la Gazzetta dello sport - et la majorité de la presse italienne - annonce aujourd'hui que Roberto Mancini va devenir le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, et au passage le coach fédéral le mieux payé au monde, de loin.

Surfant sur la vague qui envoie de plus en plus de stars en Arabie Saoudite, Mancini devrait toucher 40 millions d'euros par an jusqu'en 2026. En attendant, le champion d'Europe 2020 va devoir préparer son Euro 2024 avec un nouveau sélectionneur, dont on ignore encore l'identité...