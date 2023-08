Un ancien international espoir allemand en route vers la Pro League

Malines a encore besoin de renforts, notamment en attaque. L'arrivée de Patrick Pflücke va en ce sens.

Après Lion Lauerbach (débarqué gratuitement de l'Eintracht Braunschweig il y a quelques semaines), Malines se dote d'un deuxième attaquant allemand. Selon Sacha Tavolieri, le transfert de Patrick Pflücke sera officialisé en début de semaine prochaine, une fois que le joueur de 26 ans aura passé ses tests médicaux.

Pflücke évolue actuellement au FC Servette, le club suisse qui a bouté Genk hors de la Ligue des Champions (il n'a pas décollé du banc lors de la double confrontation). Pouvant jouer juste derrière l'attaquant ou sur le flanc, le natif de Dresden était autrefois un international U19 allemand suite à ses bonnes performances au sein des équipes d'âge de Mayence, avant de se perdre un peu en chemin.

Passé par la deuxième équipe du Borussia Dortmund et par le KFC Uerdingen (en troisième division allemande), il s'est ensuite complètement relancé à Roda. Sa saison 2021/2022 à 14 buts et 15 assists en deuxième division néerlandaise lui a ouvert la porte de Servette. Et lui permet de conserver un peu de crédit maintenant que sa situation se complique. Malines devrait débourser un peu plus de 500 000 euros.