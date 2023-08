"C'est une grande déception" : avec ce 0 sur 12, Edward Still prépare un match de la peur face au Standard

Courtrai a très mal commencé son championnat. Avec un bilan de 0 sur 12, Edward Still est déjà sous pression.

Malheur au vaincu : voilà comment l'on pourrait préfacer le match de Courtrai face au Standard samedi prochain. Si les Rouches sont en bas de classement avec un petit point en quatre matchs, que dire des Kerels qui n'ont pas encore engrangé la moindre unité ?

Défait 1-3 face à son ancienne équipe d'Eupen, Edward Still regrette le manque de concrétisation de ses hommes : "C'est une grande déception, je suis frustré. La première mi-temps a été très bonne et j'y ai vu beaucoup de choses positives, mais nous devons marquer au moins deux buts avant la mi-temps. Nous nous sommes créé des occasions avec Avenatti et Bruno, mais nous ne les avons pas saisies" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Le T1 courtraisien sait mieux que quiconque qu'il doit faire prendre la mayonnaise le plus vite possible, sous peine de déjà décrocher au classement : "C'est une équipe complètement nouvelle. On voit que la confiance n'est pas encore au rendez-vous" poursuit-il. Le Standard affrontera donc une équipe dans le doute, mais avec le couteau entre les dents au Stade des Eperons d'or.