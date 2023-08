Le Standard ne désespère pas de faire son maestro de la saison passée

Lors de son prêt au Standard, Steven Alzate s'était refait une santé. Mais le voici à nouveau sur une voie de garage à Brighton.

L'inconvénient des joueurs prêtés, c'est que l'équipe qui les accueillie a rarement son mot à dire à la fin de la location. Il n'empêche qu'en l'espace d'une saison à Sclessin, Steven Alzate a rendu de fiers services au Standard. Au point que certains au sein du club ont soulevé l'éventualité d'une prolongation de son séjour en bord de Meuse.

Selon La Dernière Heure, la direction liégeoise n'a pas abandonné l'idée et planche toujours sur un retour du milieu de terrain colombien. Il entre dans sa dernière année de contrat à Brighton et n'y a plus d'avenir : il n'était pas dans le groupe qui s'est imposé à Wolverhampton.

Mais le faire revenir à Liège ne serait pas chose aisée pour autant. C'est que d'autres clubs ont eu la même idée. The Telegraph cite notamment l'intérêt du FC Séville et de la Fiorentina. Le Standard va donc devoir jouer des coudes pour s'aligner sur la concurrence.