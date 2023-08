Une corde de plus à l'arc de Felice Mazzù

Antoine Bernier a été titularisé cette saison pour la toute première fois par Felice Mazzù. L'ancien joueur du RFC Seraing analysait sa première avec sérieux.

"Dans l’ensemble, c’était assez bien. Je me suis créé une ou deux occasions, puis j’ai baissé un peu en rythme. Je suis content d’avoir pu me montrer", glisse-t-il. "Je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités. Mais comme tout le monde, il me faut le temps pour monter en puissance. Maintenant, mes pépins physiques sont derrière moi et je vais travailler pour aider le plus possible l’équipe. J’espère avoir marqué des points aux yeux du coach."

Aligné en soutien d’attaque derrière Youssouph Badji, le Dinantais savait globalement à quoi s’attendre. "L’année passée, j’ai joué à ce poste toute la saison, je m’y sentais plutôt bien. J’ai besoin de retrouver mes repères et mes liens de complicité avec les joueurs sur le terrain. C’est de mieux en mieux."

L'ancien Métallo voit, comme tout le monde, le bilan de 3 points sur 12 des Zèbres en ce début de saison. "On aurait pu prendre plus de points ces dernières semaines, même si c’étaient des matches compliqués. On sait qu’on a besoin de points, mais, en ce début de saison, c’est le contenu qui est important."