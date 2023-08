Un jeune belge sèche l'entraînement pour négocier son contrat avec le Club de Bruges

Avec Benjamin Faraas, le Club de Bruges a récemment recruté un attaquant pour le Club NXT. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque Norman Bassette reste une cible pour les Brugeois et devrait bientôt signer.

Tout au début du mois d'août, nous vous faisions part "d'une offre importante" du Club de Bruges pour Norman Bassette, jeune attaquant belge qui évolue au Stade Malherbe de Caen.

Le buteur pourrait quitter la formation de Ligue 2, après les dires de son entraîneur Jean-Marc Furlan. "J'ai été séduit par la mentalité et l'investissement de mes jeunes, mais pour moi, soit tu fais jouer les jeunes, soit tu montes en Ligue 1" avait-il déclaré dans ses propos relayés par Foot Normand.

Toujours à la même période, la direction normande confirmait "une grosse offre" du Club de Bruges pour Norman Bassette (18 ans), mais rien ne semblait avoir avancé depuis. Mais depuis le début de la semaine, Bassette est absent de l'entraînement caennais pour négocier son contrat avec le Club de Bruges, d'après les médias locaux.

L'attaquant belge a été formé à Charleroi et à Eupen avant de rejoindre la France en 2020. Il a pu y faire ses débuts en équipe première et y marquer son premier but, en 14 matchs. Au Club de Bruges, il serait premièrement une recrue pour le Club NXT avant de passer le pas vers l'équipe première.