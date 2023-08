Un titulaire indiscutable du Standard reçoit une offre très alléchante et veut la saisir

La défense est ce qui fonctionne le mieux au Standard en ce début de saison. Pourtant, Carl Hoefkens pourrait perdre un pion important, qui vient de recevoir une offre très alléchante financièrement.

Si le Standard n'y arrive pas offensivement, les prestations défensives des joueurs de Carl Hoefkens sont plutôt encourageantes. Les Rouches concèdent relativement peu d'occasions et tiennent assez bien la route derrière, seul motif de satisfaction pour les supporters.

Pourtant, Hoefkens pourrait perdre un pion important en cette fin de mercato. Un joueur qui n'a pas encore quitté la pelouse une seule minute pourrait faire ses valises, six ans après son arrivée.

En effet, Sacha Tavolieri révèle ce jeudi que Merveille Bokadi a reçu une offre alléchante financièrement venue des Émirats Arabes Unis. Une proposition refusée par le Standard, qui n'était pas satisfait par l'indemnité de transfert offerte.

Comme Pierre Locht l'a annoncé dans une interview cette semaine, le Standard doit mieux vendre pour revenir dans le vert financièrement et les Rouches ne se laisseront plus marcher sur les pieds concernant les indemnités. Le Congolais souhaiterait saisir cette opportunité et quitter Sclessin.