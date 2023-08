Pierre Locht répond aux questions des supporters sur le mercato et les finances du Standard

Après trois matchs, les supporters du Standard sont déjà dans le doute. 777 Partners, Carl Hoefkens, le mercato et les finances, plusieurs questions reviennent autour de la table. En personne, le CEO des Rouches Pierre Locht a livré une interview pour répondre aux interrogations des fans.

Le Standard vit un début de saison difficile et les supporters sont inquiets. Après trois journées, les Rouches ne comptent qu'une petite unité et ne rassurent pas sur le terrain. Si les joueurs ainsi que Carl Hoefkens répètent de ne pas tirer un jugement trop hâtif, les supporters craignent une nouvelle mauvaise saison.

Pour tenter de rassurer tout le monde, le Standard a publié une interview de Pierre Locht sur ses réseaux sociaux. Le CEO du matricule 16 n'élude aucun sujet et s'exprime sur les dossiers chauds : finances du club, la suite du mercato estival et les réelles ambitions des Rouches.

"La situation financière est convalescente. Le club n'est plus en péril comme il l'était au moment de la reprise mais la situation n'est pas encore celle qu'elle devrait être. Sur les 15 derniers mois, le passif du club a été soulagé de 25M€ par 777 Partners, ce qui est déjà beaucoup. On va terminer la saison dernière avec une perte conséquente, moins importante que la saison d'avant, mais conséquente quand-même. Ce n'est pas une situation dans laquelle le club devrait être" reconnaît Pierre Locht. "Nous essayons d'augmenter les divers revenus, pas seulement ceux liés aux transferts, et de réduire nos coûts."

Sur la question mercato, Pierre Locht répond ce que l'on savait déjà. Le Standard veut encore se renforcer mais doit attendre différentes ventes pour foncer sur le marché. "On a moins dépensé que les autres candidats aux Play-Offs, mais nous sommes aussi le seul qui ait des dépenses plus élevées que ses revenus. Le problème ne vient pas des montants dépensés mais des revenus des transferts. On va travailler à ça durant cette fin d'été ainsi qu'au mercato hivernal. On veut renforcer le club mais on ne veut pas affaiblir sa situation financière" a conclu Pierre Locht.