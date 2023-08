Un absent à Gand, mais aussi une présence de marque lors du déplacement à Chypre

La Gantoise ira à l'APOEL Nicosie sans Alessio Castro-Montes, toujours écarté dans l'attente de son transfert. Mais Sam Baro, le nouveau propriétaire, sera de la partie.

Sans grande surprise, Alessio Castro-Montes ne fait pas partie des Buffalos sélectionnés par Hein Vanhaezebrouck pour le très important déplacement à l'APOEL Nicosie. Le latéral n'a plus joué depuis le 9 août dernier et le tour précédent en Coupe d'Europe : il travaille à un transfert, et devrait rejoindre l'Union Saint-Gilloise.

Autres joueurs parfois cités sur le départ, Hugo Cuypers et Gift Orban sont bel et bien là. La Gantoise se rend à Nicosie avec un avantage de deux buts, l'ayant emporté 2 à 0 au match aller la semaine passée.

Autre présence de marque : Sam Baro, le nouveau propriétaire de La Gantoise, effectue cette semaine son premier déplacement européen et sera dans la tribune d'honneur du Stade GSP de Nicosie. Il faut dire que le match est important, car Gand ne doit surtout pas louper les poules de la Conference League.