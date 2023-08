Une énorme affiche pour l'Antwerp en Ligue des Champions mais aussi des espoirs de qualification

On connaît désormais la composition des groupes pour la nouvelle édition de la Ligue des Champions. L'Antwerp a hérité du FC Barcelone, de Porto et du Shakhtar Donestk.

24 heures après sa qualification au bout du suspens, l'Antwerp attendait déjà de connaître ses adversaires des phases de groupe en Ligue des Champions. Pour sa toute première campagne en Champions' League, le tirage s'est révélé contratsé pour le Great Old.

Versé dans le pot 4, les Anversois ont été tirés en dernier par Eric Abidal et défieront le FC Barcelone, Porto et le Shakhtar Dontesk. Une belle affiche qui verra le FC Barcelone de Xavi se déplacer au Bosuil mais également des opportunités de qualification face au Shakhtar ou face à Porto, pour imiter l'exploit du Club de Bruges la saison passée.

On notera également le groupe F, alias le groupe de la mort qui verra s'opposer le PSG, Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Belle affiche enfin dans le groupe A avec un Bayern Munich - Manchester United au programme. On devrait encore se régaler devant cette nouvelle bataille pour la coupe aux grandes oreilles.