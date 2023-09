Le Standard fonce sur un joueur d'un top club anglais !

Le Standard est sur le point de perdre son ailier gauche et capitaine, Aron Donnum. Le Norvégien va rejoindre le FC Toulouse.

Malgré ce départ, le Standard voudrait se renforcer défensivement. Selon la presse anglaise, les Rouches et leur directeur sportif Fergal Harkin s'intéresseraient à Isaac Hayden, 28 ans, de Newcastle.

Hayden, considéré comme excédentaire chez les Magpies, avait été proche de s'engager chez le promu Luton Town, plus tôt dans ce mercato. L'Anglais serait désormais sur le point de s'engager en prêt à Sheffield Wednesday, il serait même arrivé ce vendredi pour passer sa visite médicale.

Seulement, selon le Daily Telegraph, Hayden pourrait finalement décider de rejoindre le Standard de Liège ! Le club liégeois aurait en effet soumis une offre pour le milieu défensif, qui peut également évoluer en tant que défenseur central.

Pour rappel, le mercato ferme ce vendredi à minuit en Angleterre, alors qu'il ferme le 6 septembre en Belgique. On saura donc assez tôt si le Standard a réussi son coup !

Selon les informations de la Dernière Heure, le Standard se serait également fait proposer Frank Boya (Antwerp).

