"Heureux", Thorgan Hazard justifie son choix de rejoindre Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht a bouclé l'arrivée du Diable Rouge dans les derniers instants du mercato. L'officialisation est tombée mercredi soir.

Thorgan Hazard a été officialisé comme ultime recrue estivale du Sporting d'Anderlecht dans les derniers instants du mercato mercredi soir. Une arrivée qui surprend et qui montre le pouvoir d'attraction d'un Sporting en quête de bons résultats sportifs depuis plusieurs saisons.

L'intéressé s'est d'ailleurs déjà exprimé depuis son arrivée dans la capitale et il se dit "heureux" d'avoir rejoint le club. "J'avais aussi envie de revenir en Belgique avec ma famille. J'ai suivi de près l'évolution du club tout au long de l'été et j'ai été impressionné par le mercato, par la qualité du noyau et par le discours du club", a-t-il ajouté.

Autant d'éléments qui lui ont donné envie de faire partie du projet mauve : "J'ai hâte d'apprendre à connaître tout le monde et également de redécouvrir le championnat belge.”