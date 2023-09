Un ancien sélectionneur belge évoque le point sensible des Diables : "C'est inquiétant"

La victoire 0-1 des Diables Rouges a une nouvelle fois révélé quelques points sensibles. René Vandereycken ne se retient certainement pas sur le plan défensif.

Les Belges se sont imposés en Azerbaïdjan et ont tout de même réussi à garder leur cage inviolée. Mais pour l'ancien sélectionneur René Vandereycken, la défense reste une préoccupation pour les Diables Rouges et encore une fois, beaucoup trop de choses ont été révélées.



"S'ils avaient égalisé dans le temps additionnel avec ce coup-franc, on n'aurait pas pu dire que c'était volé. La Belgique avait le dessus dans le jeu, mais pas dans le nombre d'opportunités importantes. C'est inquiétant" peut-on lire dans Het Nieuwsblad.

"Défensivement, ce n'était pas un match rassurant. A plusieurs reprises, les latéraux Castagne et Theate sont sortis de position de manière bien trop dangereuse. Cela représentait un danger, surtout sur le flanc droit."

Sans Courtois, Koen Casteels tenait bien sûr son rang entre les perches. "Son jeu a été très satisfaisant. Son premier arrêt n'est pas parfaitement techniquement et il faut un retour de Theate, mais pour le reste il n'y a rien à lui dire."