Le Club de Bruges a une nouvelle star, et elle s'appelle Antonio Nusa

Il y a encore quelques semaines, le nom d'Antonio Nusa n'était vraiment connu que par les suiveurs assidus de la Pro League. Désormais, il est la nouvelle pépite que tout le monde s'arrache.

Lors de la fin de ce mercato estival, le Club de Bruges a été confronté à un feuilleton inattendu. Le Chelsea FC, très grand dépensier depuis le rachat du club par Todd Boehly, a fait les yeux doux à Antonio Nusa.

Le richissime club londonien était prêt à mettre pas moins de 30 millions d'euros sur le jeune attaquant norvégien. Une information confirmée à l'époque par l'agent du joueur à la télévision norvégienne.

Nusa au Club de Bruges, une ascension en marche

Recruté à l'été 2021 de Stabaek pour 3 millions d'euros, Nusa aura mis peu de temps pour frapper à la porte de l'équipe première. Après quelques sélections avec les A, une apparition en Coupe de Belgique et un début en février face à Charleroi, il marque en play-offs face à l'Union dans un match décisif pour le titre. Il est titularise pour le dernier match de la saison.

La saison suivante, il ne joue presque pas avec le Club NXT. La cause ? Il est dans les plans du noyau A. Mais le Club est en crise et change plusieurs fois d'entraîneur. Il n'est titularisé qu'à 7 reprises en championnat, en comptant les play-offs. Il se montre néanmoins en Ligue des Champions, en marquant lors de la superbe victoire 0-4 à Porto.

Cette saison, il est principalement titulaire dans l'esprit de Ronny Deila, qui lui accorde sa confiance. Idéal pour progresser, dans un Club de Bruges qui se porte bien.

© photonews

Antonio Nusa, la tête sur les épaules

Dans la foulée des rumeurs de transfert à Chelsea, Nusa s'est envolé avec la sélection de la Norvège. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait sensation. Buteur et passeur décisif pour sa première avec les Løvene ("Les Lions"), Nusa a remis le couvert en donnant deux assists, pour Haaland et Odegaard lors de la victoire face à la Géorgie (2-1).

Le jeune joueur a ainsi eu droit avec sa photo avec les deux stars de la sélection dans les vestiaires. Une "hype" alimentée par l'intérêt de la Juventus et les éloges de la presse italienne.

Certains pourraient déjà s'enflammer et penser à un départ vers un championnat plus huppé. C'est comme cela que le football moderne évolue, malheureusement. Mais pas Nusa, qui a 18 ans reste la tête sur les épaules et veut progresser à Bruges, dans un environnement où il se sent serein et soutenu.

"Nous nous sommes reparlés (avec Bruges) lorsque l'offre est arrivée, mais il n'y a pas eu de problème. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Mon entourage et moi-même voulons réaliser la meilleure carrière possible. Je dois faire les bons choix. Je réfléchis à ce qui est le mieux pour moi", avait d'ailleurs déclaré Nusa.

De très bon augure pour la suite...