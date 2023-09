Antonio Nusa, le "créateur de chaos" qui fait déjà chavirer toute l'Europe

Antonio Nusa fait beaucoup parler de lui en ce début de saison. Le jeune Norvégien du Club de Bruges vient, en quelques jours, de distribuer trois assists et de marquer un très joli but.

Après son but et son assist en amical face à la Jordanie (6-0), Nusa a de nouveau impressionné en délivrant deux assists, à Haaland et Odegaard, lors de la victoire de la Norvège (2-1) contre la Géorgie en éliminatoires de l'Euro.

Cité avec insistance à Chelsea lors du récent mercato, Nusa serait également sur les tablettes de la Juventus de Turin. En Italie, il semble faire fureur.

Sur le site du célèbre journaliste Gianluca Di Marzio, les éloges pleuvent à l'égard du joueur du Club de Bruges. L'article rappelle qu'il est le premier joueur né en 2005 à marquer en Ligue des Champions. "Un but et trois passes décisives lors de ses deux premières sélections en équipe nationale. Les chiffres et le palmarès d'un phénomène : Antonio Nusa."

Le journaliste voit alors en Nusa, 18 ans, un très grand avenir. "Nusa dit s'inspirer de Neymar parce qu'il crée le chaos sur le terrain par ses dribbles. Nusa a un don parfait pour le football d'aujourd'hui : se faire remarquer en peu de temps. Les buts pour ses débuts, les onze matches avant son transfert (de Stabaek vers Bruges, nda), les actions décisives lors de ses premiers matches en équipe nationale. Son chaos ne fait que commencer."