🎥 Arokodare a-t-il signé l'assist de la saison ?

Ce samedi soir, l'Union s'est inclinée à domicile contre Genk. Le deuxième but limbourgeois pourrait très bien faire le tour du monde.

Le KRC Genk a remporté samedi soir une victoire de 0-2 contre l'Union SG. L'un des moments les plus remarquables est venu de Tolu Arokodare. Il a fourni de manière impressionnante la passe décisive pour le 0-2, marqué en temps additionnel par Matias Galarza.

Sur les images, on voit le tir d'Arokodare toucher l'intérieur du poteau, mais ne pas franchir la ligne de but. Malgré le fait qu'il soit au sol, Arokodare reste vigilant. Il remet ensuite le ballon de la tête avec une grande précision vers Galarza, qui le propulse ensuite sans effort dans les filets. Il y a eu un moment de confusion concernant un éventuel hors-jeu, mais après consultation des images vidéo, le but a été validé.