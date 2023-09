Le sérieux avertissement lancé par le FC Barcelone à l'Antwerp à trois jours de la Ligue des Champions

Le FC Barcelone a parfaitement préparé son match face à l'Antwerp en écartant le Betis Séville 5-0. Les Anversois devront évoluer à leur meilleur niveau pour revendiquer quelque chose mardi soir.

Mardi, Mark van Bommel et ses hommes joueront sur papier leur match le plus difficile de la phase de groupe de Ligue des Champions avec ce déplacement au FC Barecelone. Si le Great Old a fait le plein de confiance en s'imposant 0-3 à Westerlo, que dire du Barca ?

Les Catalans se sont tranquillement imposés 5-0 face au Betis Séville. Dans ce match, les hommes de Xavi ont fait le plus dur en ouvrant le score à la 25e par Joao Felix. Robert Lewandowski tuait ensuite la rencontre en inscrivant le 2-0 peu après la demi-heure.

Dans le second acte, Ferran Torres, Raphinha et Joao Cancelo ont encore alourdi le score. Grâce à cette manita, le FC Barcelone reprend la tête de la Liga avec un bilan de 13 points sur 15. Le rythme de croisière se poursuivra-t-il face aux Anversois ?