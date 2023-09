L'énorme compliment de Pep Guardiola à Jérémy Doku après son premier but pour Manchester City

Parfois critiqué pour son manque d'efficacité, Jérémy Doku a répondu en plantant un superbe but avec Manchester City. Il était évidemment euphorique après la rencontre, tout comme Pep Guardiola.

Une action digne des grands : en rentrant dans le jeu pour enrouler sa frappe au fond des filets et ainsi égaliser, Jérémy Doku a délivré sa carte de visite à Manchester City. Après une première rencontre plus timide il y a deux semaine, Doku a sonné la révolte de City et a été élu homme du match.

Pour Pep Guardiola, sa prestation va même bien au-delà : "Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il atteigne ce niveau dès son deuxième match avec Manchester City. Je ne me souviens même pas d'une prestation d'un joueur de flanc".

🥹🥹 Pep ne souvient même plus de quand il a vu une telle performance de la part d’un ailier en parlant de Doku

Le principal intéressé était également aux anges : "Cela signifie beaucoup, surtout après le but de West Ham. Je voulais donner quelque chose en retour, quelque chose de bien. J'ai marqué et j'ai aidé l'équipe et j'en suis très heureux. Je me suis bien amusé, j'ai eu beaucoup de duels en un contre un, l'entraîneur principal sait que je suis bon dans ce domaine" déclare-t-il sur le site du club.