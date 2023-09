Un Unioniste pointe du doigt les "difficultés" rencontrées face à Toulouse

Sans réaliser un mauvais match dans l'ensemble, l'Union s'est parfois montrée peu inspirée face à Toulouse, notamment en première mi-temps.

"Au vu du match, je pense que le sentiment est plutôt positif", a commencé Alessio Castro-Montes après le match nul de ce jeudi soir face à Toulouse (1-1). "C'est sûr qu'on voulait les trois points ici, à domicile, mais je pense qu'un point face à une équipe assez forte, ce n'est pas un mauvais résultat."

"Le penalty tombe vraiment au mauvais moment. On avait des difficultés en première mi-temps, on ne sait pas vraiment pourquoi. On avait du mal à garder le ballon. On a bien commencé la seconde mi-temps. On a su arracher ce point. C'est très important pour le futur", considère Castro-Montes.

L'Union n'est pas passée loin d'arracher la victoire. "Ca aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre, mais les deux équipes ont eu des grosses occasions. Peut-être un peu plus de notre côté..."

Face à un rival potentiel, l'Union voulait débuter sa campagne par une victoire. "On s'est dit avant le match qu'on voulait gagner. Mais il est aussi important de ne pas commencer par une défaite."